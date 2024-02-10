Rachel Araz anne oldu

İş insanı Sami Kirespi'nin eşi Rachel Araz, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Araz, kızını kucağına aldı.



Araz, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem oluyor.

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