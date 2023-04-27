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Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın oğlu Batı, ölümden döndü. İşte detaylar...

Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

Pucca olarak bilinen sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık'ın oğlu Batı, üçüncü kattan düştü.

Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

Sosyal medyadan oğlunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Pucca, "Merhaba ancak kendime gelebildim. Arayan soran herkese teşekkürler hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı üçüncü kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak o beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler dua edenler çok çok çok teşekkürler" dedi.

Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

 

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