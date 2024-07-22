PSM Loves Summer By %100 Müzik son iki konserine hazırlanıyor

Yaz boyunca gerçekleştirdiği konserlerle, şehri uzun soluklu bir festival alanına dönüştürerek binlerce müzikseveri Zorlu PSM sahnelerinde ağırlayan PSM Loves Summer by %100 Müzik serisi, 13 Ağustos’ta Blondshell ve 20 Ağustos’ta Fontaines D.C. ile üçüncü edisyonunu hafızalardan silinmeyecek iki konserle tamamlıyor.

Dünya müzik sahnesinin efsaneleşen isimlerinin yaz aylarında peş peşe sahne alarak Zorlu PSM’yi festival alanına dönüştürdüğü konser serisi kapsamında; 2000'li yılların başında New York'un kalabalık atmosferinde yetişerek “Olympus”, “Kiss City” ve “Veronica Mars” gibi hitleriyle melankolik ve aynı zamanda hareketli melodilerini müzikseverlerle buluşturan Blondshell ve 2014 yılında Grian Chatten, Carlos O'Connell, Conor Curley, Conor Deegan III ve Tom Coll tarafından Dublin'de kurulan ve geçen sene çıkardıkları “Skinty Fia” albümlerinde yer alan neredeyse tüm şarkıları milyonlarca dinlemeye ulaşan BRIT ödülleri sahibi İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C., PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisinin bu yılki kapanışını gerçekleştiriyor.

BLONDSHELL // 13 AĞUSTOS // %100 STUDIO // 21.30

New Yorklu bir ailede büyüyen Los Angeles merkezli şarkıcı/söz yazarı Sabrina Teitelbaum'un, Patti Smith, Joy Division, ve Velvet Underground gibi efsanevi isimlerden etkilenerek müzikalite yaratan Blondshell, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 13 Ağustos’ta Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. Şarkılarını adeta içini döktüğü itiraflar olarak yazan ve şarkılarında karanlık ve içine kapanık tonlar yoğun olsa da maceracı besteleri ve içten gelen sözleri aracılığıyla umutlu bir hisse kapılmanın mümkün olduğu konser için takvimlerinizi ayarlayın.

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik: 21.30

FONTAINES D.C. // 20 AĞUSTOS // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

2020 Brit Awards’da “En İyi Uluslararası Grup” ödülü, 2021 “En İyi Rock Albümü”, Grammy adaylıkları, kariyerleri boyunca elde ettikleri prestijli diğer ödül ve adaylıklarının yanı sıra İrlanda'nın kültürüne, tarihine ve Dublin şehrine olan bağlılıklarıyla tanınan Fontaines D.C., post-punk ve alternatif rock gibi türlerden etkilendiği güçlü melodileriyle 20 Ağustos akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecek.

Fontaines D.C.’nin değişken duygular, etkileyici içgörüler, olgunluk ve duygusal derinlikler ile oluşturdukları şarkı sözleri ve kendine özgü müziği “PSM Loves Summer by %100 Müzik” kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

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