PSM Loves Summer By %100 Müzik son iki konserine hazırlanıyor Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi, Ağustos ayındaki son iki konseriyle bu sezonu tamamlıyor. PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisinin, 13 Ağustos’ta Blondshell ve 20 Ağustos’ta Fontaines D.C. konserlerinin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırmayın.