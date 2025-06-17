 Prime Day, her zamankinden daha fazla fırsatla 8-14 Temmuz'da Amazon.com.tr'de!

Amazon'un dünya çapında Prime üyelerine özel olarak ilk kez 2015 yılında düzenlediği ve her temmuz ayında heyecanla beklenen Prime Day kampanyası, bu yıl 8 – 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime üyeleri, yedi gün boyunca Amazon.com.tr'de teknolojiden modaya, ev ürünlerinden kişisel bakıma, spordan mutfak gereçlerine kadar tüm kategorilerden on binlerce üründe fırsatlardan faydalanabilecek.

Amazon.com.tr, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da Prime Day boyunca sunacağı fırsatları Türkiye'den gelen taleplere göre belirliyor! 24 - 30 Haziran tarihleri arasında, Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik, Danla Bilic, Nisan Hakan ve Tuğba Yılmaz Karakaş'ın takipçilerinden topladıkları indirim talepleri arasında en çok istenen ürünler, Prime Day boyunca Prime üyelerine özel fırsatlarla Amazon.com.tr'de olacak.

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan Prime Day kampanyası, bu yıl 8 – 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Fransa, Almanya, İtalya, İrlanda, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye dâhil olmak üzere 20'den fazla ülkede eş zamanlı başlayacak olan Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden ev aletlerine, spordan güzelliğe, modadan kitaba tüm kategorilerden ürünlerde kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.

Prime Day'de indirimin kuralları tersine dönüyor

Geçtiğimiz iki yılda Prime Day'de indirime giren ürünleri “Prime İndirim Avcıları”yla belirleyen Amazon.com.tr, müşterileri de alışveriş sürecine dahil ederek alışılmış kampanya yaklaşımlarını değiştirdi ve kuralları tersine çevirerek geçen yıl gerçekleşen Prime Day'de 1,7 milyonun üzerinde indirim talebi topladı.

Bu yıl da Prime Day boyunca sunacağı fırsatları tüketicilerden gelen indirim taleplerine göre belirleyecek olan Amazon.com.tr, görevlendirdiği Prime Day İndirim Avcıları Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş (@heytuvba) takipçilerinden, 24 - 30 Haziran tarihleri arasında toplayacakları indirim taleplerini Amazon.com.tr'ye ileterek, en çok istenen indirimlerin Prime Day boyunca tüm Prime üyelerine sunulması için çalışacaklar.

Prime Day fırsatlarından faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Prime, tüm vergiler dâhil ayda sadece 49,90 TL.



İşte Prime üyelik avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 600 TL ve üzerindeki alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek tüm vergiler dâhil ayda sadece 49,90 TL'ye üye olarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanmaya başlayabilirsiniz.

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