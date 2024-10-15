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Polat Ailesi'nden romantik pozlar  

 Polat Ailesi'nden romantik pozlar. İşte detaylar...

Polat Ailesi'nden romantik pozlar  

Tahliye olan Dilan Polat ve Engin Polat'tan aile fotoğrafı geldi.

 Polat Ailesi'nden romantik pozlar  

Çift, oğulları Milan Efe Polat'la poz verdi.

 Polat Ailesi'nden romantik pozlar  

Dilan Polat, romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.

Polat Ailesi'nden romantik pozlar  
Dilan Polat o anları, "Kavuşmak ne güzeldir ki" diye yazdı. Polat'a beğeni yağdı. 

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