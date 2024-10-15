 Polat Ailesi'nden romantik pozlar  

Tahliye olan Dilan Polat ve Engin Polat'tan aile fotoğrafı geldi.

Çift, oğulları Milan Efe Polat'la poz verdi.

Dilan Polat, romantik karelerini Instagram'dan paylaştı.



Dilan Polat o anları, "Kavuşmak ne güzeldir ki" diye yazdı. Polat'a beğeni yağdı.

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