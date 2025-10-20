  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu. İşte detaylar...

Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Ünlü assolist Pınar Eliçe geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da sahne aldı.

 Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Programında çok sayıda şarkı ve bestelerin yanı sıra Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinin yanı sıra günümüzün popüler
şarkılarına da yer verdi.

 Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Sanatçı sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah bir kostümle çıktı.

 Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin 2014 yılında gösterime giren filmi Malefiz’den esinlenerek dikilen kostümü ilgi odağı oldu.

Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu
Pınar Eliçe, "Malefiz filmini çok beğenmiştim ve bu sahnemde Malefiz olmaya karar verdim. Malefiz'den tek eksiğim boynuzlarımın olmaması" diyerek esprili bir gönderme yaptı.

Pınar Eliçe sahnede Malefiz oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Akel'den senaryo sürprizi
  Magazin

Ebru Akel'den senaryo sürprizi

Boşanmadan sonra ortaya çıkan gerçek! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'in aşk mesajlarını mı yakaladı?
  Magazin

Boşanmadan sonra ortaya çıkan gerçek! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'in aşk mesajlarını mı yakaladı?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  
  Magazin

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan Selin Soydan, sette yaşadıklarını anlattı!  

Demir Demirkan İzmir'de hayranları ile buluştu
  Magazin

Demir Demirkan İzmir'de hayranları ile buluştu

İntihar ettiği iddia edilen Dilan Polat'tan açıklama!
  Gündem

İntihar ettiği iddia edilen Dilan Polat'tan açıklama!

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu Las Vegas’ta diş estetiğinde yeni bir çağ açtı
  Cemiyet

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu Las Vegas’ta diş estetiğinde yeni bir çağ açtı