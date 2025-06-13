Pınar Eliçe, “fuhuş ve uyuşturucu” iddiaları sonrasında açıklama yaptı!

Beyaz TV’de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe, “fuhuş ve uyuşturucu”

iddialarının odağında kendilerini buldu.

Sessizliğini bozan Pınar Eliçe, Özlem Uçar ve Hakan Taner Çapın'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Magazin programına canlı bağlanarak tüm gerçekleri açıkladı. Pınar Eliçe, yayında şunları söyledi: "Kurban Bayram'nın 3. günü ailemle birlikte evimdeydim, kabus gibi bir haberle güne uyandım. Dostlarım tek tek aramaya başladı, önce ne olduğunu algılayamadım... Soruşturma diyorlar fuhuş operasyonu diyorlar, yasaklı madde ticareti diyorlar...Bir insana bel altı ve suç unsuru teşkil edecek bütün suçlamalarla karşılaştım. Araştırmalarımız sonucunda Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde gece 03.25'de böyle asılsız bir haber yapılmış. Sözcü'de çıkan haberi tüm medya kuruluşları da alıp haber yapmış. Sanki afet olmuş, dünya yıkılmış, savaş çıkmış gibi haberin gerçekliğini sorgulamadan gecenin bir yarısı bu haber girmiş. Hemen avukatlarımızı aradık ama bayram tatili olduğu için hiçbir resmi kuruluşa ulaşamadık doğal olarak bayramın bitmesini bekledik.

Söylemezsem Olmaz programının yapımcısı şahsın organize iş yaptığı ortaya çıktı. Kendisinin işine son verildiği için gemi yandı bari limanı da yakayım diye düşünmüş sanırım. Bu kişi sayesinde iğrenç bir komploya kurban gittik. Bu komployu yapan 4 kişi bu da organize suça girer... Olay şu an savcılıkta... Yaptığımız müracatlarda da böyle bir soruşturmanın olmadığı ortaya çıktı. Benim, annemin ve kızımın psikolojisi bozuldu. Bir insana böyle ahlaksızca bir şiddet nasıl yapılabilir... Bu kişi ile birlikte bu işi yapanların da tespiti yapıldı. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Bu kişilere de çok ciddi tazminat davaları açtık."

YAPIMCI BİZİ TETİKÇİ OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞTI

Eliçe, "Söylemez Olmaz programında yapımcı tüm metinleri önceden hazırlar. Bize 5 aydır, "Şu sanatçının içinden geçin, bunu yerden yere vurun buna böyle hakaretler" yapın demeye başladı. Bu durum Didem ile beni çok rahatsız etmeye başladı. Sonra anladık ki bizi tetikçi olarak kullanıyor. Biz de itiraz edince eski tetkçilerini getirmeye çalışıp bizi kovdurmaya çalıştı. Ve açıkça bizi tehdit etti. 5 aydır nasıl psikolojik şiddete maruz kaldığımızı bir Allah bir de biz biliriz. Ama kanalımız bizden memnun olduğu için bizim kalmamızı istedi. Kovdurtmak için pis ve ahlak dışı haber yaptırmaya başladı yapımcı. Ama kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Bakın bu yapımcı ve çetesi benim ölmemi istediler. Benim ölmem için yapılan bir oyundu... Bunlar mesleklerini kullanarak çok büyük bir suç işlediler... Çok büyük bir tranva yaşadım. Ben ve ailem psikololojik destek alıyoruz... O yapımcıya ödediğim paraların hepsinin dekontu da bende. Bu arada ben ve avukatım tehdit

telefonları alıyoruz" diye konuştu

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