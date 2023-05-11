 Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni imajına bakın ne dedi?

Pınar Deniz ile bir süredir sevgili olan Kaan Yıldırım, Levent'deki bir yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin kısa süreli sorularına yanıt veren Yıldırım, "Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım hayırlısı olsun. Yaz da yaklaştı ama benim henüz valla bir planım yok" diye konuştu.



Geçtiğimiz günlerde yaz tatili için sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapacağı ve bir tekne kiraladığı bu tekneye de 1 milyon 800 bin TL vereceğine dair haberler çıkan Kaan Yıldırım, "Kötü günler geçirdik, bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz bizler ülke olarak. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" dedi.

Yeni saç stili ile dikkat çeken Kaan Yıldırım, gazetecilerin yeni saçlarını ve imajını da sorması üzerine, "Uzattık işte. Pınar bir şey demedi her gün yanımda olduğu ve gördüğü için. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördünüz diye fark ettiniz bence" diye konuştu. Yıldırım, daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

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