  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğrafı olay yarattı

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, kaslı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğrafı olay yarattı

Bir süredir Pınar Deniz ile birlikte Kaan Yıldırım, kaslı fotoğrafıyla gündem oldu.

Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğrafı olay yarattı
Sürekli spor salonuna giden oyuncu, kaslı karesini Instagram'dan paylaştı.

Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğrafı olay yarattı
Yıldırım'ın pozu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni imajına bakın ne dedi?
  Magazin

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yeni imajına bakın ne dedi?

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı
  Magazin

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e aşk dolu sözler
  Magazin

Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e aşk dolu sözler

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  
  Magazin

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  

Şampiyonlar Ligi finali için İnter formasıyla İstanbul'a gelecek Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk açıklama...
  Magazin

Şampiyonlar Ligi finali için İnter formasıyla İstanbul'a gelecek Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk açıklama...

Hürer Gündüz'den çocuklarına marş sürprizi
  Magazin

Hürer Gündüz'den çocuklarına marş sürprizi