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Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Carrera Eyewear’in yeni Türkiye Elçisi ve 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun Türkiye kampanyasının yüzü oldu.

Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

İsmi her zaman öncü tasarım ve üstün kaliteyle birlikte anılan Carrera Eyewear, kurulduğu 1956 yılından bu yana kendi kurallarına göre yaşayan, sürekli kendilerine meydan okuyan ve kalabalığın arasından sıyrılarak yaşama gururla göğüs gerenler için ön plana çıkan bir marka olmayı sürdürüyor. 

Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

Carrera Eyewear, 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun ruhunu ve tarzını mükemmel şekilde yansıtan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile #driveyourstory kampanyası için güç birliği yapıyor.

Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Carrera Eyewear’in yeni Türkiye Elçisi ve 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun Türkiye kampanyasının yüzü oldu. Carrera’nın yeni kampanyası, markanın ruhunu mükemmel şekilde temsil eden Kaan’ın güçlü kişiliği sayesinde markanın cool tavrını, özgünlüğünü ve tarzını mükemmel şekilde yansıtıyor. 

Başarılı Türk oyuncu, 2023 yılı için hazırlanan kampanyada seçkin Carrera modellerinden en yenilerini taşıyarak 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu tanıtıyor.

Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

Yıldırım’ın tanıttığı stiller markanın alametifarikası “C” logosuyla farklılığın en yüksek zirvelerine ulaşan, CARRERA tasarımın sınırlarını zorlayan en cesur ifadesi ICONIC CARRERA FLAG serisinden, klasikleşmiş şekilleri ve ustalığı bir tutam kentsel tavırla birleştiren SIGNATURE COLLECTION modellerine kadar geniş bir yelpazede uzanıyor.

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