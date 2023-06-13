Kaan Yıldırım Carrera Eyewear’in yeni yüzü oldu

İsmi her zaman öncü tasarım ve üstün kaliteyle birlikte anılan Carrera Eyewear, kurulduğu 1956 yılından bu yana kendi kurallarına göre yaşayan, sürekli kendilerine meydan okuyan ve kalabalığın arasından sıyrılarak yaşama gururla göğüs gerenler için ön plana çıkan bir marka olmayı sürdürüyor.

Carrera Eyewear, 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun ruhunu ve tarzını mükemmel şekilde yansıtan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile #driveyourstory kampanyası için güç birliği yapıyor.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Carrera Eyewear’in yeni Türkiye Elçisi ve 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun Türkiye kampanyasının yüzü oldu. Carrera’nın yeni kampanyası, markanın ruhunu mükemmel şekilde temsil eden Kaan’ın güçlü kişiliği sayesinde markanın cool tavrını, özgünlüğünü ve tarzını mükemmel şekilde yansıtıyor.

Başarılı Türk oyuncu, 2023 yılı için hazırlanan kampanyada seçkin Carrera modellerinden en yenilerini taşıyarak 2023 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu tanıtıyor.

Yıldırım’ın tanıttığı stiller markanın alametifarikası “C” logosuyla farklılığın en yüksek zirvelerine ulaşan, CARRERA tasarımın sınırlarını zorlayan en cesur ifadesi ICONIC CARRERA FLAG serisinden, klasikleşmiş şekilleri ve ustalığı bir tutam kentsel tavırla birleştiren SIGNATURE COLLECTION modellerine kadar geniş bir yelpazede uzanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.