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Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisi ve Karanlık Gece filmiyle seyirci karşısında olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la aşkını ilk kez anlattı. İşte detaylar...

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

Son dönemin popüler isimlerinden Pınar Deniz, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Oyuncu, Kaan Yıldırım'la aşkını ilk kez anlattı...

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı
İşte röportajdan kesitler...

 

 ◊ Kaan Yıldırım’la güzel giden bir birlikteliğiniz var. İlk nerede vuruldun Kaan’a?

Buraya mı geldik (gülüyor). Bir arkadaş ortamında tanıştık.

◊ İki oyuncu birbirini nasıl besler?

Evde oyunculuk konuşmayarak diyormuşum (gülüyor)!

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

◊ Oysa ben tam tersi sanıyordum...

Gel bizimle bir gün geçir Hakan. Kaan gerçekten komik biri, ben de fena sayılmam, birlikte aşırı gülüyoruz, çok sohbet ediyoruz. Biz işimizi kapının önünde bırakarak birbirimizi yeterince besliyoruz bence.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

◊ İkiniz de popüler olunca ‘yakalandılar’ haberleri durmak bilmiyor. Hele ilk görüntülendiğiniz konser bütün hafta magazindeydi. Bunlar ne hissettiriyor?

Biz iki genç insanız, birbirimizi seviyorken neden el ele tutuşup konsere gitmeyelim ki? İlişkimizi saf ve temiz tutmaya çalışıyoruz.

Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

◊ Tabii sosyal medya linçleri de var. Her cümle, her hareket, herkes tarafından eleştiriliyor. Ne kadar umurunda?

Umurumda olmasın istiyorum ama zor. Sürekli hakkında kurulan cümleler görüyorsun. Kendinden uzaklaşıp dış dünyaya kapıldığında, bundan etkilenmemen mümkün değil. Öyle olduğunda hemen kabuğuma çekilip bir access öğretisi (bilince erişim) olan “Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir” felsefesine sığınıyorum.

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