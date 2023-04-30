Pınar Deniz Kaan Yıldırım'a olan aşkını ilk kez anlattı

Son dönemin popüler isimlerinden Pınar Deniz, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye röportaj verdi. Oyuncu, Kaan Yıldırım'la aşkını ilk kez anlattı...



İşte röportajdan kesitler...

◊ Kaan Yıldırım’la güzel giden bir birlikteliğiniz var. İlk nerede vuruldun Kaan’a?

Buraya mı geldik (gülüyor). Bir arkadaş ortamında tanıştık.

◊ İki oyuncu birbirini nasıl besler?

Evde oyunculuk konuşmayarak diyormuşum (gülüyor)!

◊ Oysa ben tam tersi sanıyordum...

Gel bizimle bir gün geçir Hakan. Kaan gerçekten komik biri, ben de fena sayılmam, birlikte aşırı gülüyoruz, çok sohbet ediyoruz. Biz işimizi kapının önünde bırakarak birbirimizi yeterince besliyoruz bence.

◊ İkiniz de popüler olunca ‘yakalandılar’ haberleri durmak bilmiyor. Hele ilk görüntülendiğiniz konser bütün hafta magazindeydi. Bunlar ne hissettiriyor?

Biz iki genç insanız, birbirimizi seviyorken neden el ele tutuşup konsere gitmeyelim ki? İlişkimizi saf ve temiz tutmaya çalışıyoruz.

◊ Tabii sosyal medya linçleri de var. Her cümle, her hareket, herkes tarafından eleştiriliyor. Ne kadar umurunda?

Umurumda olmasın istiyorum ama zor. Sürekli hakkında kurulan cümleler görüyorsun. Kendinden uzaklaşıp dış dünyaya kapıldığında, bundan etkilenmemen mümkün değil. Öyle olduğunda hemen kabuğuma çekilip bir access öğretisi (bilince erişim) olan “Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir” felsefesine sığınıyorum.

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