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Pınar Deniz'e yoğun ilgi

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde oynayan Pınar Deniz'e hayranları yoğun ilgi gösterdi. İşte detaylar...

Pınar Deniz'e yoğun ilgi

Pınar Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla birlikte meydan katında güzel havanın tadını çıkartan ve mağazaları dolaşan Pınar Deniz'e ilgi bir hayli yoğundu.

 Pınar Deniz'e yoğun ilgi

Türkler dışında yabancı hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği güzel oyuncu, alışveriş süresi boyunca yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Günün sonunda arkadaşıyla birlikte yemek yiyip sohbet eden güzel oyuncunun neşeli ve bir hayli eğlenceli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

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