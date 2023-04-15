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Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan ünlü oyuncu Pınar Deniz, canlandırdığı karakterler üzerinden bazı isimlere göndermede bulundu.

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  

Pınar Deniz, hayalini kurduğu işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  
Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde oynayan oyuncu, "Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim. İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz derece tatmin olmuş hissediyorum. Canlandırdığım karakterlerin öğretiklerini ve hissettirdiklerini bana hissettirmeyen çok insan oldu hayatımda" dedi.

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  

Ünlü oyuncu, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.

Pınar Deniz bazı arkadaşlarına canlandırdığı karakterleri üzerinden göndermeler yaptı  

Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaşıyor. 

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