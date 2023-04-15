Pınar Deniz, hayalini kurduğu işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.



Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde oynayan oyuncu, "Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim. İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz derece tatmin olmuş hissediyorum. Canlandırdığım karakterlerin öğretiklerini ve hissettirdiklerini bana hissettirmeyen çok insan oldu hayatımda" dedi.

Ünlü oyuncu, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.

Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.