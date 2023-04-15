Pınar Deniz, hayalini kurduğu işi yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.
Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde oynayan oyuncu, "Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim. İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz derece tatmin olmuş hissediyorum. Canlandırdığım karakterlerin öğretiklerini ve hissettirdiklerini bana hissettirmeyen çok insan oldu hayatımda" dedi.
Ünlü oyuncu, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım'la aşk yaşıyor.
Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaşıyor.
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