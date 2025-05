 Pınar Altuğ takıntılarından nasıl kurtuldu? Oyuncu açıkladı!

Pınar Altuğ Atacan, yüzü olduğu markanın Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen standına katıldı.



Oyuncu, yüzü olduğu DeepFresh'in marka yöneticisi Servet Gerz ile soruları yanıtladı. Temizlik hastası olmadığını belirten Altuğ, "Deli bir temizlik hastası değilim ama bir yer kirli kalmamalı... Şimdi bu ürünle temizliyorum" dedi. Ürünün erkekleri de teşvik ettiğini belirten oyuncu, "Eşim Yağmur (Atacan) benden daha çok kullanıyor. Böyle şeyler yokken eskiden, 'silip atsak ne güzel olur' derdim. Sarı bezden hoşlanmıyorum. Sonunda dualarım kolay oldu. Kampa gittiğimizde elimizin altında, çok rahat. Çünkü orada su çok önemli oluyor. Bu ürünler silip, çöpe atıyorum. Elimi yıkmaya ihtiyaç duymadan bu ürünü kullanabiliyorum. Normalde tikliyim, bir şey yıkar elimi yıkarım" ifadelerini kullandı.



Oyuncu, "Takıntılar hayatınızı zorlaştırıyor mu?" sorusuna, "Kendimi çok yetiştirdim. Eskiden çok takıntım vardı şimdi daha iyiyim" yanıtını verdi.

BU TÜR SERZENİŞLERİ DOĞRU BULMUYORUM

Okan Bayülgen'in, "Ben oyun başına 20 bin TL alıyorum, oyuncu arkadaş 2 milyon TL alıyor. Aradaki 1 milyon 980 bin liralık farkı ben size açıklıyorum. Arkadaş kabız vaziyette kamera önünde, ben rahatlamış vaziyette kollarımı açmışım, seyirciyle beraberim. Aradaki fark bu" sözleri için Altuğ, "Sert bir açıklama olmuş. Bu kişisel tercih. Her sektörde kazanılan paralar farklı olur. Her oyuncu diziden 2 milyon TL kazanmıyor her oyuncuda tiyatrodan da 20 bin TL kazanmıyor. Salon ve oyunun büyüklüğüne göre tiyatroda rakamlar değişiyor. Reklam da farklı. Bu tür karşılaşmaları ve serzenişleri doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatını yaşadın" ifadelerini kullandı. Gerz ise, "Sürekli yeni ürünler katıyoruz. Zeminler için bir ürün kattık. Pınar Hanım da bize destek oluyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.