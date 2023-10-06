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'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Başrollerinde Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Cansu Tosun’un yer aldığı 'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Başrollerinde Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Cansu Tosun’un yer aldığı, Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı orijnal adı 'A Bit Between the Teeth' olan ve Gencay Gürün tarafından çevirilen iki perdelik komedi ‘Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı.

 'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Gösterildiği tüm salonlarda kapalı gişe oynayan oyun, birçok yerde sahneleniyor.

 'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı
Yurt dışında da pek çok ülkede oynanan 'Pembe Pırlantalar', biri kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi, diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven iki kuyumcu ortağın hayatlarından bir geceyi konu alıyor.

 'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Uzun zaman sonra tiyatro sahnesine dönen Sinan Çalışkanoğlu ve Ceyhun Fersoy ise performansıyla izleyiciden büyük övgü alıyor.

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı
Yurt dışı versiyonlarında bazı sahnelerde oyuncular, sahneye iç çamaşırıyla çıkarken, aynı karaktere hayat veren Cansu Tosun’un ise havluya sarınarak sahneye çıkması dikkat çekiyor.

 'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Etkinlik Takvimi

21 Ekim Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul
3 Kasım Trump Sahne, İstanbul
23 Kasım Adana Büyükşehir Bel. Tiyatrosu, Adana

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