 Pelin Öztekin Galatasaray'daki hedefini açıkladı! Başkan mı oluyor?

Pelin Öztekin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Galatasaraylı olan oyuncu, "Babamdan sonra biraz ara vermiştim. O ara iyi oldu. Kendimi dinledim ve keşfettim. Bu süreç beni dinlendirdi. O sırada Galatasaray'a daha çok yöneldim. Yönetim olsun deplasman olsun. Galatasaray sevgim çocukluk ve ailemden geliyor. Biraz işleri özledim. Yavaş yavaş işlerle görüşmeye başladım. Yeni bir işle karşınızda olacağım. Görüştüğümüz 2-3 proje var. Yakın zamanda inşallah sete çıkmış olacağım. Hem Galatasaray hem televizyonda olacağım" dedi.

Öztekin, "Galatasaray tarafından nerede olacaksınız?" sorusuna, "O belli olmaz seçim yaklaşıyor. Belki yönetim listesi belki başka alanında. Hayatım sürdüğü sürece Galatasaray bir yerimde olacak. Babam rahmetli olmadan önceki seçimde bir başkan adayının yönetim listesindeydi. Seçilemedik ama babanın isteğinin olduğunu biliyorum. Hem onun isteği hem de sevdiğim takıma vermek istiyorum" yanıtını vererek, babası Rasim Öztekin'in isteğini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

İKİ TRANSFER VAR
Galatasaray'da başkanlıkla ilgili oyuncu, "Başkan olmam. Başkanın arkasında destekçisi olmak isterim. Orası başka. Yönetici olmak da farklı. Bir şirket yönetmek gibi... Çok farklı ağırlığı ve sistemi var. Biraz korkutuyor, destekleyebileceğim her noktada Galatasaray'ın yanındayım" açıklamasını yaptı.

Yeni transferlerle ilgili oyuncu, "Var, sürprizi bozulmasın. Yakında duyulur. İki tane bildiğim güzel transfer olacak" dedi.

