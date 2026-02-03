Pelin Karahan'dan çarpıcı açıklamalar! Mutsuz insanların benim mutlu hayatıma ihtiyacı var

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin Aslı programının konuğu Pelin Karahan oldu. Karahan, Aslı Şafak’a samimi açıklamalarda bulundu.



MUTSUZ İNSANLARIN BENİM MUTLU HAYATIMA İHTİYACI VAR

BloombergHT’de yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programının konuğu olan ünlü oyuncu Pelin Karahan, hem kariyeri hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Karahan, sosyal medya paylaşımlarından anneliğe, cesaretinden çocuklarının imkanlarına kadar birçok konuda samimi itiraflar yaptı.



MUTLU HAYATIMI PAYLAŞMAYA UTANIYORDUM

Sosyal medyaya bakış açısını anlatan Karahan, bir dönem mutluluğunu paylaşmaktan çekindiğini söyledi: “Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum. Ama insanlar bana ‘Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir

parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin’ diyorlar. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlar yapacağım. Ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik.”

ARTIK PAHALI MI UCUZ MU ANLAYAMIYORUM

Günümüz şartlarında fiyat algısının değiştiğini belirten Karahan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Fiyat algımız değişti. Bir şey pahalı mı, ucuz mu ben artık anlamıyorum.”

ANNELİK İTİRAFI: BEĞENMEYEBİLİR, ÇOCUK BU

Çocuklarıyla ilişkisine dair de içten konuşan ünlü oyuncu, annelerin kendilerine fazla yüklenmemesi gerektiğini vurguladı: “Çocuklarım yaptığım yemeği beğenmesinler, gerekirse aç kalsınlar. Her yaptığımı beğenmek zorunda değiller. ‘Yemeğimi beğenmedi’ diye çok kişiselleştiriyoruz. Bir anda ‘Ben yetersiz miyim?’ diye kendimizi sorguluyoruz. Beğenmeyebilir, çocuk bu.”

KORKAK DEĞİLİM, ÇOK CESURUM

Kendini eskiden korkak sandığını ancak aslında cesur biri olduğunu fark ettiğini söyleyen Karahan, sahne deneyimlerine dikkat çekti: “Yüzlerce kişinin karşısına çıkıp tiyatro yapıyorum, sahneye çıkıyorum, ezber yapıyorum. Sence ben korkak mıyım? Hayır. Çok cesurum. Başkalarının yapamayacağı bir şeyi yapıyorum.”

ÇOCUKLARIM BENDEN DAHA ŞANSLI

İmkanların nesiller arasında nasıl değiştiğini de anlatan oyuncu, oğlunun küçük yaşta kayak sporuna başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi: “Ben 39 yaşında kayağa başlayabildim. Oğlum ise 6 yaşında başladı. Bizim böyle imkanlarımız yoktu, pahalı bir spor çünkü. Ama çocuğum imkan varken öğrensin, çok güzel. Benden daha şanslı dünyaya geldiler.”

