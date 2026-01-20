 Pelin Akil'in kızıyla dişçi sonrası AVM turu

Pelin Akil, kızıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Çocuğunu dişçiye getirdiğini söyleyen oyuncu, diğer kızının ise babası Anıl Altan da olduğunu belirtti.



Tarzıyla dikkat çeken Akil, kızıyla alışveriş merkezinde yemek yedi.

Anne-kız daha sonra mağazaları gezdikten sonra, Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.