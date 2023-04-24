Pasajda Bir Yıl Sergisi Galeri Deniz’de açıldı

Sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği’nin Pasajda Bir Yıl projesi dördüncü dönemini geride bıraktı. Projede yer alan 9 sanatçının 60 adet eserinden oluşturulan seçki, Prof. Dr. Nedret Sekban küratörlüğünde 14 Nisan 2023 tarihi itibarıyla DenizBank Genel Müdürlüğü’nde yer alan Galeri Deniz’de sanatseverler ile buluştu.

“TÜM SANATSEVERLERİ SERGİMİZE BEKLİYORUZ”

Sergi açılışında konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, “Üretmek için atölye ihtiyacı olan sanatçılara bir yıl boyunca, proje koordinatörü Prof. Dr. Nedret Sekban ve proje danışmanı sanatçı Aslı Özok yürütücülüğünde destek verdiğimiz Pasajda Bir Yıl’ın dördüncü dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pasajda Bir Yıl projesi kapsamında sanatçılar, DenizBank Genel Merkezi’nde tahsis edilen atölyede bir yıl boyunca sürdürülen çalışmalarını başarıyla tamamladı. Sergimizin sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Galeri Deniz’de yer alması da bizler için çok kıymetli. Bu vesile ile de finans dünyasının sanata olan desteğini göstermekte öncü rol üstlenen DenizBank’ı kutluyor, Pasajda Bir Yıl projemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“PASAJDA BİR YIL PROJESİ KOLEKTİF BİR ÇALIŞMAYI VE ÖZVERİYİ TEMSİL EDİYOR”

Projenin koordinatörü ve aynı zamanda serginin küratörü olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Yetenekli genç sanatçılar, yıl boyunca belirlenen sistem çerçevesinde canla başla çalışıp sergi hazırlıklarını tamamladılar. Bu 9 genç insanın kendi dinamikleriyle hazırladıkları eserler, İyilik İçin Sanat Derneği desteğiyle somutlaşma imkânı buldu. Çok güzel işler çıkardılar, bizler de devamlı yanlarında olduk. Pasajda Bir Yıl projesi kolektif bir çalışmayı ve özveriyi temsil ediyor. Hiç kuşkusuz bazen bireysel olarak yapılamayan şeyler başkalarıyla yardımlaşarak yapılabilir. Bu da toplum tarafından ilgi görür ve desteklenir. Bu destek en basit anlamıyla orada olmak ve onlara yalnız olmadıklarını göstermektir.”

İŞ VE SANAT DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

DenizBank ve İyilik İçin Sanat Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen sergi açılış davetine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, Aslı Özok, Nedret Sekban, Kenan ve Serpil Yavuz, Handan Aral, Yeşim Ceren Bozoğlu, Tunç Berkman, Merve Mermer, Ece ve Leyla Mizrahi gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Genç sanatçılar Elif Akçay, Elif Aktaş, Emel Ezal, Emine Büyükbaş, Emir Furkan Tekkalmaz, Fatih Şimşek, Loya Kader Öztürkmen, Serap Can ve Yonca Karaaslan’ın eserlerinin yer aldığı Pasajda Bir Yıl Sergisi, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar Galeri Deniz’de gezilebilir. Sergi, aynı zamanda dijital olarak www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebiliyor.

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