Pantha Du Prince 1 Aralık’ta Zorlu PSM %100 Studio’da

House, minimal techno, shoegaze gibi birbirinden farklı müzik türlerini ustaca harmanlayarak müzik dünyasının en yaratıcı ve ilham verici isimlerinden biri olmayı başaran Alman prodüktör ve DJ Hendrik Weber, nam-ı değer Pantha du Prince, elektronik müziğin sınırlarını zorlayarak oluşturduğu benzersiz tarzıyla, sevilen şarkıları ve ödüllü albümleriyle 1 Aralık akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kendine özgü melodik anlayışında şekillendirdiği minimal techno ile deneysel elektronik müziği birleştirmesiyle tanınan, dikkat çekici bir şekilde organik ve doğal seslerle elektronik ritimleri bir araya getirerek eşsiz bir atmosfer yaratmayı başaran sanatçının müziği, dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarmayı başarıyor. 2010 yılında yayınladığı "Black Noise" adlı albümünün yanı sıra doğanın tüm elementlerini müziğinde topladığı ‘Garden Gaia’ ve ‘Conference of Trees’ albümleriyle büyük beğeni toplayan ve entrumantasyon ve elektronik müzik prodüksiyonunu ustaca birleştirmesiyle uluslararası müzik eleştirmenleri tarafından övgüyle karşılanan, Lay in a Shimmer, Pius in a Tacet, Bohemian Forest ve The Splendour gibi parçalarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşarak ikonikleşen Pantha du Prince, 1 Aralık Cuma 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da müzikseverlere unutulmaz bir konser yaşatacak.

Pantha du Prince 1 Aralık biletleri passo.com.tr’de satışta!

Kapı Açılış: 20.30

Pantha du Prince: 21.30

Bilet Fiyatları:

Ön Satış: ₺275,00

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.