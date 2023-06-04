Pandemi fobisi devam ediyor

Pandemiden sonra gelen bütün teklifleri reddettiğini söyleyen oyuncu Gülay Baltacı "Teklifleri kabul etmedim, reddettim. Bir süre daha dinlenmek istiyorum. Çünkü hala korkuyorum ben" dedi.

Baltacı, “Gofret” (köpeği) ile ilgileniyorum şu an. Belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yaparım, duruma göre bakarım" diyerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.

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