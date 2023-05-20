Pandemi’den sonra geleneksel yemekler başladı

Metin Şen’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu ayki yemek sohbeti uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Her ay farklı bir restoranda bir araya gelen dostların her ne kadar konu iş olsa da Fenerbahçe sohbetin ana konusuydu Metin Şen ve Selim Kosif eski Fenerli yönetici olduğundan bu sezon Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı tartışıldı.

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