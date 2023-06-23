  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Metin Şen'den radikal karar

Ünlü iş insanı Metin Şen radikal karar aldı. İşte haberin detayları...

Metin Şen'den radikal karar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2023, Metin Şen için radikal kararlar aldığı bir yıl oldu! Önce 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel’den boşanan Şen, şimdi de New York’tan Türkiye’ye getirdiği restoran zinciri Serafina’yı 3.2 milyon dolara sattı. İş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York’un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirmiş ve kısa sürede büyük başarı elde etmişti. Şehrin en nezih duraklarından biri haline gelen Serafina Türkiye, başta Akmerkez ve Kanyon olmak üzere 4 şubeyle hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi aldığım haberlere göre Metin Şen, Serafina Türkiye markasını satmış!

Metin Şen'den radikal karar
İş insanları Kaan Kasacı ve Berkin Kaya, 3.2 milyon dolara Serafina’nın Türkiye’deki tüm haklarını Şen’den satın almış. Şen’in elinde sadece Kanyon Serafina’yı tuttuğu, geri kalan şubeleri ortaklara devrettiği de gelen haberler arasında.

Metin Şen'den radikal karar
Serafina Türkiye’nin genel müdürlüğü için de güçlü bir isimle anlaşılmış. Daha önce D-ream Group’ta yöneticilik yapan Orhan Çiftçi’yi transfer eden ortaklar, Türkiye ve Avrupa’daki yatırımlarına hız kesmeden devam edecekmiş. Serafina, yılbaşına kadar birçok noktada ve AVM’de şubeler açarak büyümeye hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pandemi’den sonra geleneksel yemekler başladı
  Güncel

Pandemi’den sonra geleneksel yemekler başladı

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı
  Cemiyet

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu
  Cemiyet

Sosyetenin ünlü çifti Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'dan aşk pozu

Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu'ndan romantik kutlama
  Cemiyet

Aslı Sipahi ve Ali Hacısüleymanoğlu'ndan romantik kutlama

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı
  Cemiyet

Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu
  Cemiyet

Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu