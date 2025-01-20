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Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu

Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu İşte detaylar...

Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu

Fatma D., dört yaşındaki Uzay isimli çocuğunun DNA raporuyla Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu kanıtlamıştı.

Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu
Hacı Sabancı da ailesiyle fotoğrafını paylaşarak, 'Sorun' yok mesajı vermişti.

 Özlem Savaş'ın, Hacı Sabancı'nın çocuğunun annesi Fatma D.'ye yaptığı yorum gündem oldu

Gündem olan konu için Özlem Savaş yorumda bulundu. Savaş, "Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek? Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum" diyerek, Fatma D.'ye tepki gösterdi.

 

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