Fatma D., dört yaşındaki Uzay isimli çocuğunun DNA raporuyla Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu kanıtlamıştı.



Hacı Sabancı da ailesiyle fotoğrafını paylaşarak, 'Sorun' yok mesajı vermişti.

Gündem olan konu için Özlem Savaş yorumda bulundu. Savaş, "Erkeğin onayı olmadan çocuk yapmak da ne demek? Böyle kadınları son derece ahlaksız buluyorum" diyerek, Fatma D.'ye tepki gösterdi.

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