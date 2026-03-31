 Özlem Çınar sinemaya dönüyor  

Arka Sokaklar dizisindeki Aylin Komiser rolüyle hafızalara kazınan Özlem Çınar, yıllar sonra sinemaya güçlü bir dönüş yapıyor.

Başarılı oyuncu, Mehmet Emin Yıldırım’ın yeni filmi Kul Dilemma ile seyirci karşısına çıkacak.

Televizyon ekranının sevilen yüzlerinden Özlem Çınar, 2017 yapımı İşe Yarar Bir Şey filminden 9 yıl sonra yeniden beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, senaristliğini ve yönetmenliğini Mehmet Emin Yıldırım’ın üstlendiği, Lil Yapım imzalı “Kul Dilemma” filmi için kamera karşısına geçti. Çınar, psikolojik gerilim türündeki yapımda yaşadığı iki büyük kayıpla sarsılan Hatice karakterine hayat verdi.

YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDA
Özlem Çınar, Hatice’yi şöyle anlatıyor: “Hatice, yaşadığı iki kaybı; küçük yaşta ölen çocuğunu ve eşini tuhaf bir şekilde hayatının merkezinde canlı tutuyor. Tam olarak bir yas içinde ve bu yasın acısını yaşıyor diyemeyiz. Hatice hayatta, fakat bilinci onlarla birlikte ölmüş gibi… Gündelik hayatını, rutinlerini bozmadan sürdürmeye devam ediyor, tuhaf olan şu ki; o yaşamın içinde kaybettikleri de var. Sanki çocuğu ve eşiyle birlikte yaşıyormuş gibi… Onları zihninde hiç ölmemiş gibi canlı tutuyor. Ölen çocuğunun ve eşinin kaybının ızdırabı, onu yaşam ile ölüm arasında bir yerde tutuyor. Ne tam anlamıyla hayatta hissediyor ne de bu hayata tamamen veda etmiş gibi…”

10 NİSAN’DA VİZYONDA
Uluslararası standartlarda çekilen Kul Dilemma filminde Hollywood teknolojisine sahip ileri düzey kameralar ve ekipmanlar kullanılarak görsel açıdan iddialı bir atmosfer yaratıldı. Derin psikolojik katmanları ve sarsıcı hikâyesiyle dikkat çeken film, 10 Nisan’da vizyona giriyor. Yapım, izleyiciyi gerçeklik ve zihin arasındaki ince çizgide karanlık bir yolculuğa davet ediyor.

