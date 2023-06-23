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Özkan Uğur’dan üzücü haber

Ünlü sanatçı Özkan Uğur'dan üzücü haber geldi. İşte haberin detayları...

Özkan Uğur’dan üzücü haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özkan Uğur 3 kez lenf kanserini yenmiş ve sahnelere geri dönmüştü. 69 yaşındaki usta sanatçı cephesinden üzücü bir haber geldi. Son günlerde sanat dünyasının isim vermeden paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

Özkan Uğur’dan üzücü haber

Usta sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da Koşuyolu’ndaki Acıbadem Hastanesi‘nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

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