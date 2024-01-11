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Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu. İşte detaylar...

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu

Bir süredir turizmci Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşadığı konuşulan Özgü Namal 6 aylık sevgilisinden ayrıldı.

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu
İkili, ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu
Doğan, "Hoşçakal, iki gözlüm hoşçakal. Allah yar ve yardımcın olsun" diyerek, ayrıldığın açıkladı.

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