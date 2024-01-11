Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu

Bir süredir turizmci Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşadığı konuşulan Özgü Namal 6 aylık sevgilisinden ayrıldı.



İkili, ayrılık haberleriyle gündeme geldi.



Doğan, "Hoşçakal, iki gözlüm hoşçakal. Allah yar ve yardımcın olsun" diyerek, ayrıldığın açıkladı.

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