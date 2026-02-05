 Özgü Namal dünya starlarıyla Gümüş Ayı için yarışacak

Çekimleri 2025 yılında Berlin ve Hamburg’da gerçekleştirilen Sarı Zarflar-Gelbe Briefe filmindeki performansıyla, 76’ncı Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışmaya seçilen filmlerin oyuncuları arasında, En İyi Oyuncu Performansı dalında aday gösterilen Özgü Namal, güçlü rakipleri ile Gümüş Ayı için yarışacak.

Özgü Namal, yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı Sarı Zarflar filmiyle, 76. Berlin Film Festivali’nde, En İyi Oyuncu Performansı dalında dünyaca ünlü aktörlerle rekabet edecek.

12 – 22 Şubat tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilecek festivale dünyaca ünlü aktörler damgasını vuracak.

Ana yarışmaya katılan filmlerin aktörleri ile Gümüş Ayı için yarışacak olan Özgü Namal’ın İstanbul’dan Berlin’e uzanan sinema yolculuğundaki kadın rakipleri arasında; Oscar, Bafta, Volpi Kupası ve Cesar gibi pek çok ödülün sahibi Julette Binoche, iki Altın Küre sahibi Amy Adams ve Bafta, Altın Küre, Cesar ile Oscar’a aday gösterilen, Gümüş Ayı sahibi Sandra Hüller yer alıyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ BERLİN’DE

Jüri başkanlığını dünyaca ünlü Alman yönetmen Wim Wenders’ın yapacağı festivalde, En İyi Oyuncu Performansı dalında Gümüş Ayı için güçlü rakiplerle yarışacak olan Özgü Namal Sarı Zarflar'da başrolü Tansu Biçer ile paylaşıyor. Yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı filmde Özgü Namal ile Tansu Biçer; oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çifti canlandırıyorlar.

Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in senaryosunu yazdığı Sarı Zarflar, festivalde dünya prömiyerini de yapacak.

Festivalin ana yarışma bölümünde bu yıl toplam 22 film izleyiciyle buluşacak. Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in senaryosunu yazdığı Sarı Zarflar'ın da yarışma seçkisinde yer aldığı festivalde, Kornel Mundruczo, Emin Alper, Angela Schanelec, Karim Ainouz, Warwick Thornton, Anthony Chen ve Hanna Bergholm gibi uluslararası sinema çevrelerinin yakından takip ettiği yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. Sarı Zarflar dünya prömiyerini, Özgü Namal, Tansu Biçer ve Yönetmen İlker Çatak’ın da katılımıyla Berlin’de gerçekleştirecek.

