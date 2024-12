Başarılı oyuncu Özge Yağız, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri için gittiği New York’ta Hello dergisine özel bir çekim gerçekleştirdi. Modacı Tuvana Büyükçınar imzalı büyüleyici elbisesiyle gecede adeta göz kamaştıran Yağız, oyunculuk tutkusu ve hayalindeki roller hakkında da konuştu. Sınırlarını zorlayacak karakterler canlandırmak istediğini belirten Yağız, "Zihinsel ve duygusal olarak sınırlarımı aşmamı sağlayacak tarihi bir figür canlandırmayı çok isterim. Ayrıca benzersiz bir evrende yaşayan, insanüstü yeteneklere sahip bir bilim kurgu karakteri de hayalimdeki roller arasında."

SAFİR İLE EKRANLARIN ÖTESİNE GEÇMEK: TARİFİ İMKÂNSIZ BİR GURUR

HELLO!: Safir dizisi ile Emmy Ödül Töreni;ndeydin. Senin için nasıl bir deneyimdi?

- Safir yolculuğumuzun dünyanın farklı yerlerinden takdir edildiğini görmek tarifi mümkün olmayan harika duygular yaşattı. Maceramızın ekranların ötesinde de yankılandığını o kadar güzel hissettik ki. Bizim için ödül veya başarıdan çok daha fazlasıydı, emeklerimizin ve inancımızın gerçek bir kutlamasıydı. Safir’de ki oyunculuklara, çekimlere, rejiye gösterilen ilgi ve takdir başka hiçbir şeyle kıyaslanamazdı, onurlandırıcı yorumlar duygu seli yaşamamıza sebep oldu. Tüm katılımcıların destekleyici bakışları alkışları salonu kaplayan sıcak bir enerji yarattı.

HELLO!: Orada tepki nasıldı, geceye nasıl hazırlandın, biraz detaylardan bahseder misin?

Hazırlığım sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. New York’ta çok tatlı bir saç makyaj ekibiyle çalışma fırsatı buldum, beni istediğim doğal görünüme tek seferde kavuşturdular çok şanslıydım. Tuvana Büyükçınar, çok şık ve içinde çok rahat ettiğim bir elbiseyle beni ödül törenine yolculamıştı o yüzden hazırlığım huzurlu geçti. Her şey içimize fazlasıyla sindi. manevi hazırlık da bu gece için çok önemliydi tabii ki. kendimi sadece bu büyük anın tadını çıkarmaya her saniyesini keyifle geçirmeye endeksledim.

HELLO!: Kendini Emmy dışında başka hangi kırmızı halılarda görmek istersin? Bundan 10 sene sonrasını nasıl planlıyorsun?

Kırmızı halı deneyimlerinin her biri sanatın farklı yüzlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Ama ilk aklıma gelen Cannes Film Festivali oldu. Burada bir filmle yer almak farklı kültürden sanatçılarla buluşmak gerçekten büyüleyici.

Önümüzdeki on yıl içinde sürekli gelişim yolunda, yaratıcılıklar içinde olmayı diliyorum. Sanatın dünya çapında kutlanmasına katkıda bulunan projelerde yer almak, sanatın toplumsal değişime nasıl ilham verebileceğini göstermek hayallerimi süslüyor diyebilirim.

ARA VERMEK YENİLENME VE ZİNDE KALMA FIRSATI

HELLO!: Safir dizisinden sonra ara verdin biraz... Bu arayı nasıl değerlendirdin?

Bu ara dönemi sadece bir soluklanma fırsatı olarak değil yenilenme ve yaratıcılığımı daha da ileri taşıma fırsatı olarak gördüm hep. daha çok seyahat ettim daha çok okudum ve daha çok yürüyüş yaptım. Kendimi hep zinde hissetmeye özen gösteriyorum.

HELLO!: Eminim ki teklifleri de bu aşamada değerlendiriyorsundur... Yakında seni projelerde görecek miyiz?

Çeşitli projeleri değerlendiriyorum. Beni heyecanlandıran farklı bir yaratıcı süreci olacağını düşündüğüm rolle dönmek tam olarak istediğim şey.

HELLO!: Oyunculuk deneyimini daha da geliştireceğini düşündüğün canlandırmak istediğin bir karakter var mı?

Zihinsel ve duygusal olarak benim sınırlarımı zorlamama fırsat tanıyacak tarihi bir figürü canlandırmak isterim. Benzersiz bir evrende yaşayan insan üstü yeteneklere sahip bir bilim kurgu karakteri de olabilir.

OYUNCULUK: SINIRSIZ EMPATİ EGZERSİZİ

HELLO!: Oyunculuğun seni besleyen en iyi yanı hangisi?

Oyunculuk insana sınırsız bir empati egzersizi sunuyor. O yüzden beni en çok besleyen yani insan ruhunun derinliklerine yolculuk yapma ve farklı yaşamları deneyimleme şansı.

ANNE HATHAWAY VE JESSİCA CHASTAİN’DEN İLHAM ALIYORUM

HELLO!: Ülkemizden ve uluslararası arenadan severek takip ettiğin, feyz aldığın isimler kimler? Anne Hathaway ve Jessica Chastain’i çok beğenerek takip ediyorum.

