 Özge Özacar'dan dizi açıklaması  

Oyuncu Özge Özacar, Nişantaşı'nda görüntülendi.

'D.I.S.C.O.' filmi için oyuncu, "Ocak ayında vizyona girdi. Milyona doğru gidiyoruz, onun mutluluğu var. Sevinçliyiz. O ekiple olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Bir süredir ekranda olmayan Özacar, "Seçiciyiz, güzel ve iyi işlerimiz olsun. Çok özledim izleyici, inşallah hayırlısı güzel işler" ifadelerini kullandı.

