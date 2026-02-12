 Özge Özacar'dan dizi açıklaması  

Oyuncu Özge Özacar, Nişantaşı'nda görüntülendi.



'D.I.S.C.O.' filmi için oyuncu, "Ocak ayında vizyona girdi. Milyona doğru gidiyoruz, onun mutluluğu var. Sevinçliyiz. O ekiple olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.



Bir süredir ekranda olmayan Özacar, "Seçiciyiz, güzel ve iyi işlerimiz olsun. Çok özledim izleyici, inşallah hayırlısı güzel işler" ifadelerini kullandı.

