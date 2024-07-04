Ozan Orhon, eşi Selcan Orhon ve kızı Deniz'le Nişantaşı City's'de görüntüledi.

Dört gün hastanede kaldıklarını söyleyen şarkıcı, "Çocuklarda olan salgın bize de vurdu. Çok ateşlenmişti. İki gün önce çıktık hastaneden. Moral olsun diye Maçka Parkı'na götürdük. Ateşi 40 derecelere çıktı. O an elinizden bir şey gelmiyor. Dünyadaki en zor anlardan biri.. Anlatılacak gibi değil. Anlatırken bile içim titriyor. Herkesin evladına Allah uzun ömür versin. İlk kızım Yağmur da geçtim. Deniz beni gençleştiriyor. Hiperaktif çocuk 24 saat peşindeyiz. Selcan'a, 'Dört konserim çıkayım bu kadar yorulmam' diyorum. Akşam 9.30'da yatağa geçiyorum" dedi.

Selcan Orhan ise, "Ozan çok yardımcı oluyor. Altını da değiştiriyor" diye konuştu. Tanışma hikayesini anlatan Orhon, "Kabin amiriydim. Uçakta tanıştık" açıklamasını yaptı. Daha önce Kıbrıs'ta yaşadığını belirten şarkıcı, "Beni alıp buraya getirdi. Evi kapatıp, geldim. İyi ki gelmişim. İki senedir müzik üretiyoruz. 'Huzur' şarkımız iyi gidiyor. Çeşme ve Bodrum'da çalıyor. Yunanistan'da plajlarda çalıyormuş. Zaten bizim Türkiye gibi olmuş orası. Plajlarda Türkçe şarkılar çalıyormuş" ifadelerini kullandı.

SOUNDLAR 90'LARA GÖRE KALMAMALI...

Şarkıcı, Deha Bilimlier, "90’lardan çok sıkıldım artık. Çok ayağa düştü. 90’lar partileri bilmem ne. Çok da kötüymüş yani. O yıllarda çıkan şarkılar nedir ya? O şarkıcılar kalmamış bile. Günümüze kaç kişi kaldı? Bir tanesinin bile konseri var mı? 8-9 kişi toplanıp tek konser yapıyorlar..." sözlerine, "Deha'yı severim. Söylemek istediğini söyleyemedi.



'90'larda bu kadar büyük şöhretim oldu ondan sonra koruyamayacağım' demek istedi. Bazı şekilde haklı olduğu taraflar var. Bizim hatamız çok. 90'larda herkes çekildi. Üretim yapmadık, küstürüldük. Bazı şekilde ise haksız. Halen 90'lar söyleniyor. Üretilen eserler şimdi ben dahil 'Huzur' çıkalı üç hafta oldu ama ömrü yok. İki hafta ömür oluyor. 'Huzur'dan sonra şimdi 'Son Şans' çıkacak. Kendimizi yenilememiz lazım. Soundlar 90'lara göre kalmamalı...



Kendimizi yenilemek istiyorsa Z kuşağına göre olmalı... Dünya müzikte evriliyor. Çağı yakalayamazsan yok oluyorsunuz" karşılığını verdi.

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