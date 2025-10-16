 Ozan Orhon'dan çarpıcı açıklamalar! Kylie Minogue'a darbuka çaldım

“Cemre ile TBT” programında, 90’lı yıllarda İzmir’deki bir müzik yarışmasında Patricia Kaas, Donna Summer, Soul to Soul grubu ve Kylie Minogue ile anılarını anlatan Ozan Orhon, elektrik kesilmesi sonucu kuliste Kylie Minogue’a darbuka çaldığı unutulmaz anısını da paylaşıyor.

HARUN KOLÇAK İLE FATİH ERKOÇ HAYATIMIN MİHENK TAŞLARI

“O zamanlar çok mutluyduk” diyen Ozan Orhon, programda geçmişe duyduğu özlemi anlatırken, Harun Kolçak ile Fatih Erkoç’un hayatında çok önemli yeri olduğunu söylüyor. Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu, Kulüp 91 YouTube Kanalı’nda Perşembe akşamları yayınlanan Cemre ile TBT’ye bu kez, Türk pop müziğinin altın çağını yaşadığı dönemin ünlü ismi Ozan Orhan konuk oluyor.



Teknolojinin hayatımıza girmesiyle her şeyin eski değerini kaybettiğini söyleyen Ozan Orhon, 90’lı yıllarda Unkapanı’nda tüm kapıların genç müzisyenlere açıldığını ve o dönem müzik üretildiğini söylüyor.

Kulüp 91 YouTube kanalında yayınlanan, Cemre Onaylı’nın sunduğu “Cemre ile TBT”nin bu haftaki konuğu Ozan Orhon oldu. 90’ların mutlu yıllar olduğunu, her şeyi ile dünyanın güzelleştiğini de söyleyen Ozan Orhon, tiyatro ve opera sanatçılarından oluşan ailesinden aldığı dersleri anlatırken, animatörlükle geçen gençlik yıllarından da söz ediyor.



AİLENİN HAŞARI ÇOCUĞUYDUM

Haşarı bir çocukluk geçiren ve dedesi Tekin Akmansoy’un nasihatlarının haklı ve yerinde olduğunu söyleyen Orhon, “Dedem beni yerden yere vururdu. Ama şimdi anlıyorum ki o yerden yere vuruşlar bana yol gösterdi” diyor.

1995 yılında Atıf Yılmaz’ın bir sinema filmi için kendisini aradığını, ancak rolü kabul etmediği için duyduğu pişmanlığı da anlatan Ozan Orhon, Figen Çakmak ile Garo Mafyan sayesinde müzikte dönüm noktasını yaşadığını sevenleriyle paylaşıyor.

Polonya ve Romanya’da uluslarası ödüllerin de sahibi olduğu, aldığı birincilik sonrasında müzikte gerçekten başarılı olduğunu anladığını söyleyen Ozan Orhon, gençlerle ve çocuklarla yaptığı reyting rekorları kıran yarışma programlarını, Patricia Kaas, Donna Summer, Soul to Soul grubu ve Kylie Minogue’un da katıldığı müzik yarışmasıyla ilgili anılarını anlatırken, Kylie Minogue’a darbuka çaldığı anları da keyifle anıyor.

90’LARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ

1992 yılında Türk pop müziğinin yükselişe geçtiğini de söyleyen Ozan Orhon, Sertab Erener, Fatih Erkoç, Aşkın Nur Yengi, İzel Çelik Ercan, Yonca Evcimik’in kasetlerinin rekor kırdığı dönemleri de hasretle anıyor. Garo Mafyan, Şehrazat, Sezen Aksu, Aşkın Nur Yengi, Mustafa Sandal, Aysel Gürel, Mazhar Fuat Özkan ile yaptığı çalışmaları ve dönemin şampiyonlar ligini anarken “gerçekliğin içindesin ama gerçek değilsin” diyor.



BİR HAYRANIM BENİ BIÇAKLAYACAKTI

TRT’deki efsane programları, “Cem Karaca, İlhan İrem, Moğollar ve ben” diyerek müziğin devleriyle aynı havayı solumanın verdiği heyecanı da paylaşan Ozan Orhon, hayatının dönüm noktasını, TRT günlerini, Zülfü Livaneli, Barış Manço ve Cem Karaca’nın çok büyük sanatçı olduğunu, kendisinin sanatçı değil şarkıcı olduğunu, arabesk kültürünü, Türk pop müziğinin o yıllardaki başarısının nedenlerini, 2006 yılıyla Türk pop müziğinin neden düşüşe geçtiğini, rap müzik olarak adlandırılan garip şarkıları, rock müziğin yok oluşunu, Türkiye’de bir Şebnem Ferah gerçeği olduğunu, dönemin ünlü futbolcularıyla askerlik anılarını, İzmir konserinde kendisini bıçaklamak isteyen hayranı ile yaşadıklarını, Ferdi Tayfur’un Gülhane konserindeki anısını, yine yeniden hatırladıklarını Cemre ile TBT’de anlattı. Ozan Orhon ile bu zamanda yolcuğu, Kulüp 91 YouTube kanalında Perşembe günü saat 20:00’de izleyebilirsiniz.

