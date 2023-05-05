Osman Tuğra Çokçalışkan, Çöpe Atamam şarkısını çıkardı.



Konservatuvar son sınıf öğrencisi olan müzisyen, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hissettiklerini kaleme aldı.



Çokçalışkan, şarkıyı evindeki stüdyosunda hazırladı.



Söz, müzik, vokal ve klibini kendisini yapan müzisyen, "Dilerdim ki böyle bir parça hiç olmasaydı. Deprem yaşandığında psikolojik olarak kendimi depremi yaşamış, enkazın altında kalmış, kurtulmuş, depremden kaçabilmiş ya da talihsizlikle o depremde yaşantısını kaybetmiş insanların yerinde buldum ve orada bunları yaşamış biri olarak neler söyleyebileceğimi düşündüğümde bu sözler çıktı ağzımdan. Kesinlikle oportünist değil tamamen psikolojik duygusallıktan var olmuş bir parçadır" dedi.

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