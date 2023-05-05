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Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı

Osman Tuğra Çokçalışkan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hissettiklerini kaleme aldı ve Çöpe Atamam şarkısını çıkardı. İşte detaylar...

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı

Osman Tuğra Çokçalışkan, Çöpe Atamam şarkısını çıkardı.

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı
Konservatuvar son sınıf öğrencisi olan müzisyen, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hissettiklerini kaleme aldı.

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı
Çokçalışkan, şarkıyı evindeki stüdyosunda hazırladı.

Osman Tuğra Çokçalışkan Çöpe Atamam şarkısını çıkardı
Söz, müzik, vokal ve klibini kendisini yapan müzisyen, "Dilerdim ki böyle bir parça hiç olmasaydı. Deprem yaşandığında psikolojik olarak kendimi depremi yaşamış, enkazın altında kalmış, kurtulmuş, depremden kaçabilmiş ya da talihsizlikle o depremde yaşantısını kaybetmiş insanların yerinde buldum ve orada bunları yaşamış biri olarak neler söyleyebileceğimi düşündüğümde bu sözler çıktı ağzımdan. Kesinlikle oportünist değil tamamen psikolojik duygusallıktan var olmuş bir parçadır" dedi.

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