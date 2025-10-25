 Orhan Hakalmaz, böbrek nakli sonrası ilk kez sahnede

Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası ilk kez sevenleriyle buluşuyor. Ünlü sanatçı, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım 2025’te Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde, tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46. konserinde onur konuğu olarak sahne alacak.

Müziğin, iyiliğin ve farkındalığın bir araya geleceği bu özel gece, “Yaşam En Güzel Miras” sloganıyla, organ bağışının önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

KONSER GELİRİ ÇANAKKALE ORMANLARINA FİDAN BAĞIŞI OLACAK

“Yaşam En Güzel Miras” konseri, sadece bir müzik gecesi değil; yaşamı yeniden anlamlandıran bir farkındalık hareketi. Etkinlikte her bilet, bir fidan olarak doğaya nefes olacak. Geceden elde edilecek gelirle fidan dikimi yapılacak, organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenecek. Ayrıca konser sırasında organ nakli olan hastalara fidan sertifikaları takdim edilecek. Katılımcılar, konser alanında yer alacak stantlarda organ bağış formu doldurarak bu anlamlı sürece doğrudan katkı sunabilecek.



MÜZİĞİN KALBİ YAŞAM İÇİN ATACAK

Sahne, doktor ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubuna emanet!

Grup üyeleri; Selçuk Köse, Anıl Akpınar, Turan Yıldırımoğlu, Adnan Mehmet Sayar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Özgür Aydın ve Onur Keskin, “yaşama nefes olma” çağrısını müzik aracılığıyla duyuracak.

Gecede ayrıca, sanatçı Sinan Güleryüz konuk olarak sahne alacak. Tülin Şahin gibi ünlü isimlerin de destek vereceği etkinlikte, müzik, umut ve iyilik bir araya gelecek. Organ bağışının önemine her konserinde dikkat çeken Ayda1Detoks, bu kez organ bağışı farkındalığı için sahnede olacak. Grubun mottosu ise her zamanki gibi anlamlı:“Bir Ayda Bir Detoks, Yılda Bir Farkındalık.”

