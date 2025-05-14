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Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor?

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor? İşte detaylar...

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor?

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay uzun bir aradan sonra alışveriş turunda görüntülendi.

Orhan Gencebay'ın torunu Efe Gencebay oyuncu mu oluyor?
Ekranlardaki jönleri aratmayan yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Genç "Gencebay" kendisini görüntüleyen gazetecileri kırmayarak sorulan sorularıda yanıtladı. Çok göz önünde görünmeyi sevmediğini ve sadece şu sıralar okulu ve dersleri ile ilgilendiğini dile getiren Efe Gencebay, "Oyunculuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Ben zaten sinema ve televizyon okuyorum. Sinemayla alakalı her şey hayatımda olabilir neden olmasın" yanıtını verdi.

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