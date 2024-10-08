  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

OneRepublic Türkiye’ye geliyor

OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 18 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da!

OneRepublic Türkiye’ye geliyor

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

Amerika çıkışlı müzik grubu OneRepublic, 2002'de Colorado'da kuruldu. Grup, şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.  

OneRepublic ilk ticari başarısını 2006'da Timbaland'ın "Apologize" adlı single'ı elde etti. 

İlk albümleri Dreaming Out Loud 2007'de yayınladı. Albüm, dünya çapında dijital satışları ve radyo rekorlarını altüst eden "Apologize"ı içeriyordu. Grup 2009’da yayınlanan ikinci albümü Waking Up’ta yer alan, "All the Right Moves", "Secrets" ve "Good Life" adlı parçalarla hit single'lara imza attı. Platin sertifikalı albümü Native, 2013'te 1 numaralı hit "Counting Stars" ile yayınlandı. Dördüncü albümleri olan Oh My My, 2016'da yayınlandı. 2021’de yayınlanan “Human” adlı albümlerinde de yer alan "Someday", "Run", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I", "Better Days" ve "Rescue Me" adlı single'lar yayınladılar.  

2023'te, "Runaway" ve "Mirage (for Assassin's Creed Mirage)", gişe rekorları kıran Top Gun: Maverick'te yer alan büyük hitleri "I Ain't Worried"in yayınlanmasının ardından gelen ilk parçalardı. Ardından yeni yıl parçaları "Dear Santa" yayınlandı. 2024 yılında David Guetta ile birlikte “I Don’t Wanna Wait” ve “Kaiju No. 8” animesinin son teması için yazılmış olan “Nobody (from Kaiju No. 8)” adlı parçaları yayınladı. Grup, UEFA Euro 2024'ün resmi şarkısı olan “Fire”da İtalyan Elektronik grubu Meduza ve Alman sanatçı Leony ile iş birliği yaptı.  

OneRepublic son olarak, 12 Temmuz 2024’te altıncı stüdyo albümleri olan “Artificial Paradise”ı yayınladı. Albüm, grubun hem eski hem de yeni hayranlarına hitap edecek şarkılar sunuyor ve unutulmaz bir Artificial Paradise (Yapay Cennet) turnesi vaat ediyor. 

OneRepublic'i İstanbul'da canlı izleme fırsatını kaçırmayın! Biletler, satışta.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
  Magazin

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

Haluk Levent'ten sahnede teşekkür!
  Magazin

Haluk Levent'ten sahnede teşekkür!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Ilıcalı hamile mi? O konuya açıklık getirdi
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Ilıcalı hamile mi? O konuya açıklık getirdi

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, uzun süre sonra sessizliğini bozdu! Ortalık karışacak
  Magazin

Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, uzun süre sonra sessizliğini bozdu! Ortalık karışacak

Aydan Şener: "Şiddetin artmasında günümüz dizileri de rol oynuyor"
  Magazin

Aydan Şener: "Şiddetin artmasında günümüz dizileri de rol oynuyor"