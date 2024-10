OneRepublic Türkiye’ye geliyor

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor!

Amerika çıkışlı müzik grubu OneRepublic, 2002'de Colorado'da kuruldu. Grup, şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor.

OneRepublic ilk ticari başarısını 2006'da Timbaland'ın "Apologize" adlı single'ı elde etti.

İlk albümleri Dreaming Out Loud 2007'de yayınladı. Albüm, dünya çapında dijital satışları ve radyo rekorlarını altüst eden "Apologize"ı içeriyordu. Grup 2009’da yayınlanan ikinci albümü Waking Up’ta yer alan, "All the Right Moves", "Secrets" ve "Good Life" adlı parçalarla hit single'lara imza attı. Platin sertifikalı albümü Native, 2013'te 1 numaralı hit "Counting Stars" ile yayınlandı. Dördüncü albümleri olan Oh My My, 2016'da yayınlandı. 2021’de yayınlanan “Human” adlı albümlerinde de yer alan "Someday", "Run", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I", "Better Days" ve "Rescue Me" adlı single'lar yayınladılar.

2023'te, "Runaway" ve "Mirage (for Assassin's Creed Mirage)", gişe rekorları kıran Top Gun: Maverick'te yer alan büyük hitleri "I Ain't Worried"in yayınlanmasının ardından gelen ilk parçalardı. Ardından yeni yıl parçaları "Dear Santa" yayınlandı. 2024 yılında David Guetta ile birlikte “I Don’t Wanna Wait” ve “Kaiju No. 8” animesinin son teması için yazılmış olan “Nobody (from Kaiju No. 8)” adlı parçaları yayınladı. Grup, UEFA Euro 2024'ün resmi şarkısı olan “Fire”da İtalyan Elektronik grubu Meduza ve Alman sanatçı Leony ile iş birliği yaptı.

OneRepublic son olarak, 12 Temmuz 2024’te altıncı stüdyo albümleri olan “Artificial Paradise”ı yayınladı. Albüm, grubun hem eski hem de yeni hayranlarına hitap edecek şarkılar sunuyor ve unutulmaz bir Artificial Paradise (Yapay Cennet) turnesi vaat ediyor.

OneRepublic'i İstanbul'da canlı izleme fırsatını kaçırmayın! Biletler, satışta.

