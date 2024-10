Oktober In İstanbul, Bavyera tadında bir festival yaşattı KüçükÇiftlik Park’ın en sevilen festivallerinden Oktober in İstanbul, üç gün boyunca dekorlardan kostümlere, yeme içme alanlarından kesintisiz müziğe, yarışmalardan oyunlara kadar her şeyiyle Bavyera’nın 200 yıllık festival ruhunu şehrin merkezine taşıdı.