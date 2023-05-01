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Oktay Kaynarca 8 milyon TL’ye ‘çevreci’ oldu

Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu. Ünlü oyuncu, BMW’nin bu yıl satışa sunulan i7 modelini 8 milyon TL’ye satın aldı.

Oktay Kaynarca 8 milyon TL’ye ‘çevreci’ oldu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca da elektrikli araca geçerek çevreci oldu. Ekranların başarılı isminin tercihi BMW i7 oldu. Tamamen elektrikli araç 600 km. menziliyle dikkat çekiyor.

Oktay Kaynarca 8 milyon TL’ye ‘çevreci’ oldu

Ancak aracı özel kılan ikonik tasarımı. Swarovski kristal detaylarla bezenmiş ön tasarımı araca özgün bir tasarım katarken, mücevher izlenimi veriyor. Bu kadar özellikli bir aracın tabii ki özel bir fiyatı var. Bu yıl satışa sunulan otomobilin fiyatı tamı tamına 8 milyon TL! Markanın amiral gemisi modeli sedan araç, BMW’nin en pahalı ürünlerinden biri.

Oktay Kaynarca 8 milyon TL’ye ‘çevreci’ oldu

Otomobillere merakıyla bilinen, antika araçlardan lüks ciplere kadar birbirinden farklı araçlar kullanan oyuncu, çok yakında yeni oyuncağıyla İstanbul caddelerinin tozunu attırmaya başlar. Güle güle kullansın...

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