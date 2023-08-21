Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ilk kareler yayınlandı

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı dizi Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak.

BÖLGEYE UYGUN ÖZEL KOSTÜMLER TASARLANDI

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kostüm ve aksesuar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Ekip bölgenin özel kumaşlarını alarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümlerini tasarlandı. Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.