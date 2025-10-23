 Öğretmen 2 vizyona giriyor!

  • Video Galeri Foto Galeri
Yapımcılığını AKC Yapım Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği, başrollerinde Önder Açıkbaş, Kemal Uçar, Eser Eyüboğlu ve Öykü Çelik’in yer aldığı 'Öğretmen 2' filmi, 24 Ekim’de sinemalarda!

İlk filmde büyük ilgi gören hikâyenin devamında; fanatik Fenerbahçeli öğretmen Sinan (Önder Açıkbaş), Trabzon’a tayin olduktan sonra nihayet kendini Trabzonlulara kabul ettirmiştir ki ve işler yine karışır!

