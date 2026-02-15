İstanbul Nişantaşı Svadba’da düzenlenen ödül gecesi yıldızlar geçidine sahne oldu.

Sunuculuğunu Şenol İpek ve Özlem Uçar'ın üstlendiği geceye iş ve cemiyet hayatının yanı sıra müzik dünyasından ünlü isimlerde katıldı.

Gülden Karaböcek, Ozan Orhon Nur Ertürk, Pınar Eliçe Ece Gürsel, Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Rita Mahrani, Talat Er, İlkay Acar gibi birçok ünlü ismin yanı sıra gecede duayen gazetecilerde meslek onur ödülü ile taçlandırıldı.

Sahne perfonmanslarıyla da Şenol İpek ve Özlem Uçar davetlilerden bol bol alkış aldı.

