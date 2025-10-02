 Nursel Köse İspanya'da yürüyemedi

Nursel Köse, eşi Ulrich Mertin ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Uyumlu tarzıyla dikkat çeken çiftten oyuncu, "Renkleri bugün uydurduk. Eşim kendisi seçiyor kıyafetlerini... Bazen bir giyiniyoruz, aynı renk oluyor. Uzun yıllar çift olunca böyle oluyor demek ki! O gün bende kopya çekti" dedi.



Yazla ilgili Köse, "Sıcak günlerde dijital platforma işleri vardı, çalıştım. İki hafta İspanya ve Almanya yaptık. Güzel gezdik. Şehirlerde yürüdük. İspanya'da baya seviliyormuşum. Yürürken baya yakalayan oldu. Tanıyorlar" die konuştu.

Yeni proje sorularına oyuncu, "Düşünüyorum. En iyisini seçmeye çalışıyorum seyirciyi hayal kırıklığına uğratmamak için..." diye cevap verdi.

