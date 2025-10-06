 Nükhet Duru hastaneden kaçıp sahneye çıktı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, geçtiğimiz akşam “Bambaşka Bir Nükhet Duru” konseptiyle İstanbul’da bir mekanda (Çapa Pera’da) sahne aldı.

Böcek ısırmasına bağlı sağ bacağında oluşan ağrılı enfeksiyon nedeniyle Cuma günü hastaneye yatırılan Duru, hastaneden kaçıp sahneye çıktı. Tüm ağrılarına rağmen profesyonelliğinden ödün vermeyerek sahnesini tamamlayan sanatçı, gecenin sonunda hastaneye geri döndü.

İstanbullu müzikseverlerin günler öncesinden masaları doldurduğu gece için özel bir repertuvar hazırlayan sanatçı, gece boyunca Türk Sanat Müziği, Alaturka, Arabesk şarkılar söyleyerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı iki kostüm giyen Nükhet Duru, göz kamaştırdı.

