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Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı

Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı. İşte detaylar...

Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ve eşi Sümeyha Akkuş’un kızları Nisa Akkuş, tekstil sektörünün öncü markalarından NZR Group’un kurucusu Sukan Nazar ve eşi Asuman Nazar’ın oğlu Yiğit Nazar ile, 6 Temmuz 2025 tarihinde Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenen zarif bir törenle nişanlandı.

 Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı

Nişan davetine; İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, ASKON Genel Başkanı ve yönetimi, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, sanayiciler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. Kokteyl ve akşam yemeği eşliğinde gerçekleşen organizasyon, yüksek katılımı ve samimi atmosferiyle büyük beğeni topladı.

Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı
Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Nişan törenimize teşrif eden tüm dostlarımıza ve yakınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp sevincimize ortak olduğunuz için ayrıca müteşekkirim.” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, “Bugün hep birlikte çok kıymetli dostlarımızın evlatlarının bu özel ve anlamlı gününe şahitlik ediyoruz. Genç çiftimizi ve değerli ailelerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim bir ömür boyu mutluluk, huzur ve iki cihan saadeti nasip etsin. İnşallah her şey gönüllerince olur ve bu güzel başlangıç, hayırlı bir şekilde tamamına erer.” şeklinde konuştu.

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