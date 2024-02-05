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Nine West Sevgililer Günü’nü birbirinden özel modellerle karşılıyor

Sevgililer Günü’nde tarzınızı tamamlayacak birbirinden şık bot ve çizme alternatifleri Nine West zarafeti ile sizlerle! Farklı tasarımları ve sezon trendlerini yansıtan detaylarıyla dikkatleri üzerine çeken iddialı Nine West modelleri, 14 Şubat görünümünüze eşsiz bir dokunuş yapmaya hazır!

Nine West Sevgililer Günü’nü birbirinden özel modellerle karşılıyor

 

Yılın en tutkulu günü yaklaşırken Nine West’in zarif çizme ve bot modelleri kombinlerin en tarz parçası ve harika bir hediye alternatifi oluyor. Sevgililer Günü’nde kombinini iddialı bir ayakkabı ile tamamlamak isteyenler Nine West’in trend modelleri ile bu özel günde tüm gözleri üzerine toplayacak. 

Nine West Sevgililer Günü’nü birbirinden özel modellerle karşılıyor

Zarafetin ön planda olduğu yüksek ve ince topuklu bot modellerinin yanı sıra kalın topuklu ve sivri burunlu çizmelerin de yer aldığı koleksiyon aynı zamanda topuk, zincir ve toka detaylarıyla süslenmiş siyah ve krem renkleriyle de öne çıkıyor. Elbise, etek, jean, gömlek, ceket ve daha birçok kombinin tamamlayıcısı olacak eşsiz modeller Nine West’te sizleri bekliyor! 

Nine West Sevgililer Günü’nü birbirinden özel modellerle karşılıyor

Sevgililer Günü ‘ne özel Nine West’in Kış Koleksiyonu’na ulaşmak için www.ninewest.com.tr ’yi ziyaret edebilir ya da Nine West mağazalarına uğrayabilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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