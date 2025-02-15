 Nilgün Belgün'den evlilik itirafı!

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programının yeni bölüm konuğu ünlü oyuncu Nilgün Belgün oldu. Belgün, çocukluğu, ailesi ve oyunculuk kariyeri hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Katarsis’in yeni bölümünde Gökhan Çınar, Nilgün Belgün’ü ağırladı. Belgün, programın başında Saba Tümer ve Nükhet Duru’yla birlikte “Kaynat Bakalım” adında bir oyun hazırlığında olduğunu duyurdu. Belgün, programın ismini Yılmaz Erdoğan’ın koyduğunu da söyledi.

Nilgün Belgün programda, özgür ve hür olarak kendi yaşamında baş başa olduğunu belirterek evindeki yalnızlığına verdiği isme “muhteşem yalnızlık” dedi.

Gökhan Çınar’ın bir daha evlenir misiniz sorusuna şu cevabı verdi:

“Bu konuda çok netim âşık olur musunuz derseniz olurum, ama evlenmem. Çünkü dört kere denediğim bir şey, demek ki bu konuda başarısızım.”

Bunca yıllık hayatında en mutlu yaşlarının ilkinin 40-50 yaşları olduğunu söyleyen Belgün, şu anda ise en mutlu yaşlarının ikincisini yaşadığını ifade etti. Ardından şu açıklamalarda bulundu:

“Ben özgürlüğümü kırkımdan sonra yaşadım, o zaman hayat benim oldu. Mutluluğumu boşanmalarıma borçluyum. Üç evliliğim bittikten sonra 10 senelik bir aşkım oldu, gerçek aşkı bir kere orada yaşadım. Bana kendi yaşımda hiçbir talibim olmadı bugüne kadar.”

Çocukluğu ve anılarıyla ile ilgili şu sözleri söyledi:

“Babaannem ve dedem çok batılı ve çağdaş insanlardı. Rum müzikleriyle büyüdüm, beni çok güzel yetiştirdiler. Bütün genç kızlığım ve çocukluğum Büyükada’da geçti. Babam çok sert bir adamdı, tiyatrocu olacağım deyince çok mutsuz olmuştu. Konservatuvarı kazandığımda ise mademki bu mesleği seçtin oradaki kazancınla idare edeceksin dedi bana ve evi terk etmişti.”

Çınar’ın hiç babanız kadar katı kuralları olan bir sevgiliniz oldu mu sorusuna “Benim bütün sevgililerim ‘gay’den bir önceydi” cevabını verdi gülerek.

Yıldız Kenter için ise “O benim hayat hocamdı” ifadesini kullandı ve “Tiyatro, benim kişiliğimi bulduğum bir yer oldu” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.