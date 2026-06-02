Nihat Odabaşı Obsessions of Beauty

2-7 Haziran 2026 Sevil Dolmacı İstanbul Villa Ipranosyan “Güzelliği hiç olduğu gibi sevmedim. Karşıma geçen herkesi parçalara ayırıp,kendime göre yeniden oluşturdum.

Bu sergi; karşıma çıkan güzelliklerin değil,onlara benim giydirdiğim kusursuzluk takıntısının hikâyesi."

Nihat Odabaşı Moda, portre ve celebrity fotoğrafçılığı alanında yıllardır Türkiye’nin en güçlü görsel hafızalarından birini oluşturan Nihat Odabaşı, “Obsessions of Beauty” sergisiyle izleyiciyi güzelliğin yeniden inşa edildiği kişisel evrenine davet ediyor.

Odabaşı’nın görsel dili, yalnızca bir yüzü ya da bedeni kaydetmiyor; onu ışık, kompozisyon, müdahale ve estetik kurgu aracılığıyla yeniden yaratıyor.

Bu sergi, “güzel” olanı belgelemekten çok, güzelliğin nasıl üretildiğini, nasıl dönüştürüldüğünü ve nasıl bir takıntıya evrildiğini araştırıyor. “Obsessions of Beauty”, sanatçının yıllar boyunca oluşturduğu ikonik kadın imgelerini, kusursuzluk fikrine duyduğu saplantılı yaklaşımı ve güzelliği bir gerçeklikten çok bir inşa olarak ele alışını görünür kılıyor. Her karede kontrollü bir estetik anlayışı hissediliyor; kusurlar siliniyor, detaylar yeniden yazılıyor ve ortaya gerçekle fantezi arasında yeni bir güzellik formu çıkıyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca fotoğrafa değil, güzelliğin arkasındaki arzuya, manipülasyona ve estetik obsesyona bakmaya davet ediyor.

“Obsessions of Beauty”, Nihat Odabaşı’nın bugüne kadar yarattığı görsel dünyanın ardındaki zihinsel ve estetik evreni ilk kez bu denli açık bir biçimde ortaya koyuyor.

Sergi 2-7 Haziran tarihlerinde Sevil Dolmaci İstanbul Villa İpranosyan’da sanatseverleri bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
