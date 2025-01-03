Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nihal Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medya fenomeni, Regaib Kandili nedeniyle oruç tuttuğunu söyledi.

Kara para aklama suçundan tutuklanan ve daha sonra cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşünce tahliye edilen Candan, "Zorlu süreç geçirdiniz. Adaptasyon sağlayabildiniz mi?" sorusuna, "Geçen sene zor geçti. Bu yıldan umutluyum. İyi dileklerle girdim. Bu yıldan umutluyum" yanıtını verdi.



Kardeşi Bahar Candan'la ilgili ise Nihal Candan, "Kendisiyle sık görüşmüyorum. Şifasının bende olacağını düşünmediğim için... Korkunç bir yıl geçirdik. Benim iki katımı geçirdi" dedi.



Bahar Candan'ın, eski sevgilisinin Nihal Candan ile birlikte olduğunun açıklamasının sorulması üzerine sosyal medya fenomeni, "Gerçek dışı olduğunu söylemişti daha sonra... Dengesiz olmasını anlayabiliyorum, stresli dönemdi. Kendisiyle görüşmüyorum ama onu anlayıp, hoş görüyorum. Orası çok sert. Şifası bende değil, o yüzden görüşmüyorum. Onun iyi olduğunu bileyim yeterli benim için" dedi.



Tiyatroya başladığını belirten Candan, "Kız çocuğu ve kedilerin enerjisi bana iyi geliyor. Çocuk tiyatrosundan başlamak istedim" açıklamasını yaptı.



Instagram ile ilgili Candan, "Milyon takipçili hesabımı kapatmıştım. Hiç kullanmıyorum diyorum. Bir yerde başımı yaktı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.