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Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi? İşte detaylar...

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nihal Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medya fenomeni, Regaib Kandili nedeniyle oruç tuttuğunu söyledi.

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?

Kara para aklama suçundan tutuklanan ve daha sonra cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşünce tahliye edilen Candan, "Zorlu süreç geçirdiniz. Adaptasyon sağlayabildiniz mi?" sorusuna, "Geçen sene zor geçti. Bu yıldan umutluyum. İyi dileklerle girdim. Bu yıldan umutluyum" yanıtını verdi.

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?
Kardeşi Bahar Candan'la ilgili ise Nihal Candan, "Kendisiyle sık görüşmüyorum. Şifasının bende olacağını düşünmediğim için... Korkunç bir yıl geçirdik. Benim iki katımı geçirdi" dedi.

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?
Bahar Candan'ın, eski sevgilisinin Nihal Candan ile birlikte olduğunun açıklamasının sorulması üzerine sosyal medya fenomeni, "Gerçek dışı olduğunu söylemişti daha sonra... Dengesiz olmasını anlayabiliyorum, stresli dönemdi. Kendisiyle görüşmüyorum ama onu anlayıp, hoş görüyorum. Orası çok sert. Şifası bende değil, o yüzden görüşmüyorum. Onun iyi olduğunu bileyim yeterli benim için" dedi.


Tiyatroya başladığını belirten Candan, "Kız çocuğu ve kedilerin enerjisi bana iyi geliyor. Çocuk tiyatrosundan başlamak istedim" açıklamasını yaptı.

Nihal Candan, kız kardeşi Bahar’ı neden hayatından sildi?
Instagram ile ilgili Candan, "Milyon takipçili hesabımı kapatmıştım. Hiç kullanmıyorum diyorum. Bir yerde başımı yaktı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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