New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

PUMA’nın bu çok özel organizasyonu kapsamında, New York'un tarihi mekanlarından Park Avenue Armory ışık, projeksiyon, deneyimsel öğeler ve Eartheater'ın müzikal performansıyla adeta bambaşka bir dünyaya dönüştü. Ünlü markanın etkinliği, geleneklere meydan okuyan alçak tabanlı Mostro spor ayakkabısının geri dönüşünü müjdeledi.

İlk olarak 1999 yılında piyasaya sürülen 'Mostro', İtalyancada “canavar” anlamına geliyor. PUMA'nın tarihi arşivlerinden çıkarılan bu alçak tabanlı ayakkabı, kendine özgü çivili tabana ve çok yönlü şerit detayları gibi ayırt edici özelliklere sahip. PUMA, etkinliğin yıldızı Mostro'yu, bir kısmı özel üretim, bir kısmı da yakında tanıtılacak AW24 koleksiyonları dahilinde olan özel tekstil tasarımlarıyla birlikte sergiledi.

AW24 koleksiyonları, PUMA Global Kreatif Direktörü Heiko Desens ve Alastair McKimm iş birliğiyle tasarlandı. Piyasaya ilk sürüldüğünde çığır açan ve bugün bir sanat eserine dönüşen Mostro, PUMA'nın spor ile modanın kesiştiği noktadaki özel marka konumunun yeniden altını çiziyor.

Birçok ünlü ismin akın ettiği New York Moda Haftasına PUMA Türkiye davetlisi olarak sevilerek takip edilen başarılı influencerlar Rüya Büyüktetik ve Meriç Küçük katılım gösterdi. PUMA Mostro defilesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Rüya Büyüktetik; “PUMA, sektöründe her zaman fark yaratan bir marka oldu. Bu defile sayesinde bu öncülüğü yakından görebilme şansına eriştiğim için çok mutluyum.” dedi.

Meriç Küçük ise; “PUMA’nın hazırladığı şov, sloganı gibi muhteşemdi. Büyüleyici bir etkinliğe şahit olduk ve inanılmaz dakikalar geçirdik. New York Moda Haftası gibi önemli bir organizasyonda PUMA’nın davetlisi olmak çok keyifliydi.” diye ekledi.

Etkinliğin dikkat çeken konukları arasında Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Davido*, Kyle Kuzma*, Becky G, Hari Nef, Eartheater, Caleb McLaughlin*, GloRilla, Lauren London*, Jay Brown*, Emory Jones*, Rickey Thompson, Yvesmark Chery, Stephanie Hui, Coco Bassey ve Harry Hill yer aldı.

PUMA x F1 Kreatif Direktörü A$AP Rocky, gösteriden hemen önce sosyal medya kanallarında paylaşılan Mostro kampanya filmine hem yönetmen, hem de oyuncu olarak destek verdi.

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