New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı New York Moda Haftası, PUMA’nın geleneklere meydan okuyan özel bir deneyim olarak hazırladığı "Welcome To The Amazing Mostro Show/Muhteşem Mostro Şovuna Hoş Geldiniz" etkinliği ile başladı.