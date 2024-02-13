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New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

New York Moda Haftası, PUMA’nın geleneklere meydan okuyan özel bir deneyim olarak hazırladığı "Welcome To The Amazing Mostro Show/Muhteşem Mostro Şovuna Hoş Geldiniz" etkinliği ile başladı.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

PUMA’nın bu çok özel organizasyonu kapsamında, New York'un tarihi mekanlarından Park Avenue Armory ışık, projeksiyon, deneyimsel öğeler ve Eartheater'ın müzikal performansıyla adeta bambaşka bir dünyaya dönüştü. Ünlü markanın etkinliği, geleneklere meydan okuyan alçak tabanlı Mostro spor ayakkabısının geri dönüşünü müjdeledi.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

İlk olarak 1999 yılında piyasaya sürülen 'Mostro', İtalyancada “canavar” anlamına geliyor. PUMA'nın tarihi arşivlerinden çıkarılan bu alçak tabanlı ayakkabı, kendine özgü çivili tabana ve çok yönlü şerit detayları gibi ayırt edici özelliklere sahip. PUMA, etkinliğin yıldızı Mostro'yu, bir kısmı özel üretim, bir kısmı da yakında tanıtılacak AW24 koleksiyonları dahilinde olan özel tekstil tasarımlarıyla birlikte sergiledi.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

AW24 koleksiyonları, PUMA Global Kreatif Direktörü Heiko Desens ve Alastair McKimm iş birliğiyle tasarlandı. Piyasaya ilk sürüldüğünde çığır açan ve bugün bir sanat eserine dönüşen Mostro, PUMA'nın spor ile modanın kesiştiği noktadaki özel marka konumunun yeniden altını çiziyor.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

Birçok ünlü ismin akın ettiği New York Moda Haftasına PUMA Türkiye davetlisi olarak sevilerek takip edilen başarılı influencerlar Rüya Büyüktetik ve Meriç Küçük katılım gösterdi. PUMA Mostro defilesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Rüya Büyüktetik; “PUMA, sektöründe her zaman fark yaratan bir marka oldu. Bu defile sayesinde bu öncülüğü yakından görebilme şansına eriştiğim için çok mutluyum.” dedi.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

Meriç Küçük ise; “PUMA’nın hazırladığı şov, sloganı gibi muhteşemdi. Büyüleyici bir etkinliğe şahit olduk ve inanılmaz dakikalar geçirdik. New York Moda Haftası gibi önemli bir organizasyonda PUMA’nın davetlisi olmak çok keyifliydi.” diye ekledi.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

Etkinliğin dikkat çeken konukları arasında Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Davido*, Kyle Kuzma*, Becky G, Hari Nef, Eartheater, Caleb McLaughlin*, GloRilla, Lauren London*, Jay Brown*, Emory Jones*, Rickey Thompson, Yvesmark Chery, Stephanie Hui, Coco Bassey ve Harry Hill yer aldı.

New York Moda Haftası Puma’nın şovuyla başladı 

PUMA x F1 Kreatif Direktörü A$AP Rocky, gösteriden hemen önce sosyal medya kanallarında paylaşılan Mostro kampanya filmine hem yönetmen, hem de oyuncu olarak destek verdi.

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