Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti.

Alkoçlar Kardeşler, hasret giderirken çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Dörtlünün karesine binlerce beğeni geldi.

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