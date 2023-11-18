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Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti

Neslişah ile Aslışah Kardeşler, Dubai'ye bir araya geldi. İşte detaylar...

Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti

Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti.

Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti

Alkoçlar Kardeşler, hasret giderirken çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

 Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ı ziyaret etti

Dörtlünün karesine binlerce beğeni geldi.

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